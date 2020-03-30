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ABD ordusunun hastane gemizi New York'ta

Koronavirüs nedeniyle hastanelerin yetersiz kaldığı NeW York'a orduya ait 1000 yataklı hastane gemi gönderildi.

AA |
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ABD ordusunun hastane gemizi New York'ta

Çin'den sonra Avrupa'da ciddi ölümlere neden olan koronavirüs, ABD'de de etkisini artıymaya başladı.

Ülkede salgından en çok etkilenen şehir New York.

ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı.

ABD ordusunun hastane gemizi New York'ta

VALİ KARŞILADI

Hudson Nehri üzerinde bulunan Manhattan yolcu gemisi terminaline sabah saat 10.00 civarı demirleyen gemiyi New York Valisi Andrew Cuomo karşıladı.

Cuomo, burada yaptığı konuşmada, "19 milyon New Yorklu adına, bu ulusun halkının bizim için yaptıklarından dolayı çok minnettarız ve bu iyilikleri geri ödeyeceğiz." diye konuştu.

ABD ordusunun hastane gemizi New York'ta

NEV YORK'TA HASTANELER YETERSİZ KALMIŞTI

Cumartesi Virginia’dan hareket eden hastane gemisinin 1,000 yatak kapasitesi ile 24 saat içinde operasyonel hale gelerek, salgından dolayı yetersiz kalan New York'taki hastaneleri rahatlatması bekleniyor.

ABD ordusunun hastane gemizi New York'ta

NORMAL HASTALAR TEDAVİ EDİLECEK

Hastanelerde koronavirüs salgınına yakalananlar tedavi edilirken, USNS Comfort gemisinde, koronavirüs ile bağlantısı olmayan diğer hastaların tedavi edileceği belirtiliyor.

24 saat çalışacak hastane gemisinde 12 ameliyat odası bulunuyor, bin 277 personel görev yapıyor.

ABD ordusunun hastane gemizi New York'ta

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