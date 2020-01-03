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ABD Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderiyor

ABD 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk etti.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 20:52..
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ABD Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderiyor

ABD tarafından düzenlenen operasyonla, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesin bölgede yarattığı hareketlilik sürüyor.

3 BİN 500 ASKER DAHA BÖLGEYE GÖNDERİLİYOR

NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi.

Askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağına ilişkin detaylar verilmezken, söz konusu kuvvetin ağırlıklı olarak Kuveyt'e konuşlandırılacağı ifade edildi. Bu konuda sessizliğini koruyan Pentagonun gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderiyor

TOPLAMDA BİR TÜMEN TAMAMMEN BÖLGEDE OLACAK

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce Kuveyt'e 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 askerin gönderildiğini duyurmuştu.

Bu sevkiyatla, 82'nci Hava İndirme Tümeninin tamamı Orta Doğu'ya gönderilmiş olacak.

ABD Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker gönderiyor

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