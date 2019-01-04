ABD Özel Harekat Kuvvetleri'ni Afganistan'da bırakacak

ABD'de yayın hayatını sürdüren medya kuruluşu military.com'da, ABD askerlerinin Afganistan'daki varlığı ile ilgili bir haber yer aldı.

ABD ASKER SAYISINI YARIYA İNDİRMEK İSTİYOR

Haberde; ABD Başkanı Trump'ın, Afganistan'da bulunan ordusunun varlığını azaltmak istediği vurgunladı. Afganistan'da 14 bine yakın askeri olan ABD Hükümeti'nin, bu sayıyı 7 bin civarına çekmek istediği belirtildi.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Söz konusu haberleri yalanlayan Afganistan'daki ABD Kuvvetlerinin Komutanı General Scott Miller, "Öyle bir emir almadım, bu nedenle herhangi bir değişiklik yok." demişti.

TALİBAN VE DEAŞ'LA MÜCADELE EDECEK 'SOF' KALACAK

ABD Hükümeti'nin resmi olarak bir açıklama yapmaması da dikkatlerden kaçmıyor. Ancak Amerika'nın, Afganistan'da Taliban ve DEAŞ'a operasyonlar düzenlemek için Özel Harekat Kuvvetleri'ni (SOF) burada bulunduracağı da gelen haberler arasında.