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ABD polisi, bıçakla gezen saldırganı silahla durdurdu

Georgia eyaletinde elinde bıçak olan şüpheli ile karşılaşan iki polis, kurşun yağdırdı. Bir türlü etkisiz hale getirilemeyen şüpheli, bir polisin boynuna bıçak dayadı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA | 03.07.2019 - 16:00..
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ABD’nin Georgia eyaletindeki Athens bölgesinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine olay yerine giden iki polis, elinde bıçak olan şüpheli ile karşılaştı.

BIÇAĞI ATMASI SÖYLENDİ

Polisler silahlarını doğrultarak, şüphelinin elindeki bıçağı atması konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan şüpheli, elinde tuttuğu bıçakla polisin üzerine yürümeye başladı.

ABD polisi, bıçakla gezen saldırganı silahla durdurdu

POLİSLERDEN BİRİNE SALDIRDI

Polisler daha sonra ara sokaktan ana otoyola kadar geri çekildi. Aaron Hong isimli şüpheli, polis memuru David Harrison’a doğru koşmaya başladı. Harrison’un ateş etmesiyle vurulan şüpheli yere düştü ve polis, yerde kalması konusunda şüpheliyi tekrar uyardı.

ABD polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı İZLE

YERDEN KALKIP, TEKRAR SALDIRDI

Hong, kanlar içinde yattığı yerden kalkınca, diğer polis memuru Charles Bidinger, elindeki silahı kılıfına koyarak elektroşok silahı ile şüpheliyi etkisiz hale getirmek istedi. Ancak şüpheli, tekrar Harrison’a saldırdı.

ABD polisi, bıçakla gezen saldırganı silahla durdurdu

BOĞUŞTULAR

Şüpheli Hong ve Harrison kısa bir süre yerde boğuştuktan sonra silahını tekrar çeken Bidinger, meslektaşının üzerindeki Hong’u vurarak öldürdü. Polislerden Harrison’un, 7 yıldır görev yaptığı; şüpheliyi vurarak öldüren Bidinger’ın ise henüz ilk yılı olduğu belirtildi

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