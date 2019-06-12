ABD polisi Mustafa Sandal'a vokal yaptı

90'lı yılların şarkısı 'Araba'ya ABD'li polisler hayran çıktı.

Şarkının sahibi Mustafa Sandal, konser vermek için New York'a gitti. Sandal'a burada sadece ABD'li vatandaşlar değil, polisler de büyük ilgi gösterdi.

Öyle ki, polislerle birlikte 'Araba' şarkısını söyleyen Mustafa Sandal, şaşkınlığını gizleyemedi.

Mustafa Sandal hayranı ABD'li polisler İZLE

"AKLIMA GELMEZDİ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mustafa Sandal, "40 yıl düşünsem New York polis teşkilatını 'Araba' şarkısına vokal yaparken hayal edemezdim." dedi.