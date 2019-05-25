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ABD polisi, 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü

48 yaşındaki bir şüphelinin ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayınlandı.

DHA | 25.05.2019 - 10:11..
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Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana gelen olayın korkunç görüntüleri ülkede geniş yankı buldu.

ELEKTRO ŞOK TABANCASI İŞE YARAMAYINCA SİLAH SIKTI

ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu.

ABD polisi, 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü

TRUMP ŞEYTAN DİYEN ADAMI ÖLDÜRDÜ

Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı. San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu belirtti.

ABD polisi, 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü VİDEO

ABD polisi, 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü

ABD polisi, 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü

ABD polisi, 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü

ABD polisi, 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü

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