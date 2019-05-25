1 Akar: Ege ve Akdeniz'de provokatif davranışa izin yok Milli Savunma Bakanı Akar, "Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların çözümüne yararı olmayan provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimiz" dedi.

2 Emre ve Mert Fenerbahçe'ye dönüyor Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun ardından Mert Günok'la da anlaşmaya vardı. Aziz Yıldırım döneminde gönderilen iki futbolcu, böylece yıllar sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönmüş olacak.

3 Mehmet Cengiz boşanıyor Mehmet Cengiz'in eşi Fatma Cengiz; 750 bin TL tedbir nafakası, 250 milyon TL maddi, 150 milyon TL manevi olmak üzere toplam 400 milyon TL'lik dava açtı.

4 Sağlık Bakanı Koca'dan hekimleri ilgilendiren açıklama Sağlık Bakanı Koca, MSB ile hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren hekimlerin askerliğini yapmış sayılacağını belirtti.

5 ABD polisi, 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü 48 yaşındaki bir şüphelinin ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayınlandı.

6 Bursa'da ayağından tedavi gören çaycının ilginç çözümü Günde 10 kilometre yol yürüyerek çay dağıtan Vedat Güngör'ün (52) sağlık problemleri çıkınca müşterisinin oğlunda gördüğü elektrikli kaykayı satın aldı.