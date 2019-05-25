Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana gelen olayın korkunç görüntüleri ülkede geniş yankı buldu.
ELEKTRO ŞOK TABANCASI İŞE YARAMAYINCA SİLAH SIKTI
ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu.
TRUMP ŞEYTAN DİYEN ADAMI ÖLDÜRDÜ
Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı. San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu belirtti.
ABD polisi, 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü VİDEO