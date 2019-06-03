ABD polisinden kadın mahkuma orantısız güç

Görüntülerde; ABD’nin Ohio eyaletinde Cuyahoga Hapishanesi'nde, gardiyanların bir kadını sandalyeye bağladığı görülüyor.

GARDİYAN KADINA YUMRUK ATTI

O sırada kadın mahkumun ayağını hava kaldırdığı görülse de nedeni bilinmiyor. Ancak gardiyan birden kadına yumruk atıyor.

BİBER GAZI KÖPÜĞÜ SIKTILAR

Kadın mahkum buna tepki verince de bir diğer gardiyan, bu kez kadının yüzüne saniyelerce biber gazı köpüğü sıkıyor. Daha sonra gardiyanlar kadın mahkumu, yüzünü silmeden odadan çıkarıyor. Avukatı kadının, saatlerce köpük yüzünden acı çektiğini söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda gardiyanların, mahkemeye çıkarılmasına karar verildi. Geçen yıl başlayan dava süreci halen devam ediyor.

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