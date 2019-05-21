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ABD polisinden şüpheliye ölümüne dayak

Bir suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin boğazını sıkarak, yumruklayan sonrasında da sürükleyerek ambulansa taşıyan polisler ücretli izne ayrıldı.

DHA | 21.05.2019 - 13:28..
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ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Dover şehrinde daha önce bir suçtan aranan 19 yaşındaki Cyprian Luke, arkadaşları ile dövme yaptırmaya gittiği sırada çevredekilerin kendisini tanıması üzerine polise ihbar edildi.

ABD polisinden şüpheliye ölümüne dayak

BOĞAZINA YAPIŞIP, YUMRUK ATTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kimlik kontrolü yaparak Luke’un aradıkları kişi olduğunu tespit etti ve Luke’u gözaltına almaya çalıştı. Polisin ifadesine göre Luke’un gözaltı sırasında polise direndiği belirtildi. Çevredeki bir kişi tarafından kayda alınan görüntülerde ise Luke’un gözaltına alındığı sırada polis tarafından boğazının sıkıldığı, yumruklandığı ve yerde sürüklenerek götürüldüğü görülüyor.

ABD polisinden şüpheliye ölümüne dayak İZLE

Olay sonrası basına açıklamada bulunan Luke’un “Beni ambulansa sürüklediler, çünkü yürüyemiyordum.” dediği belirtilirken, kardeşinin ise “Luke’a biber gazı sıktılar. Luke, polise direnmiyordu bile. Sadece yüzünü korumaya çalışıyordu, çünkü polis memurları onu yumrukluyordu.” ifadelerine yer verildi.

ABD polisinden şüpheliye ölümüne dayak

POLİS MEMURLARI ÜCRETLİ İZNE AYRILDI

Öte yandan polisin yaptığı açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olaya karışan polis memurlarının ücretli izne ayrıldığı bilgisine yer verildi.

ABD polisinden şüpheliye ölümüne dayak

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