ABD polisinden şüpheliye ölümüne dayak

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Dover şehrinde daha önce bir suçtan aranan 19 yaşındaki Cyprian Luke, arkadaşları ile dövme yaptırmaya gittiği sırada çevredekilerin kendisini tanıması üzerine polise ihbar edildi.

BOĞAZINA YAPIŞIP, YUMRUK ATTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kimlik kontrolü yaparak Luke’un aradıkları kişi olduğunu tespit etti ve Luke’u gözaltına almaya çalıştı. Polisin ifadesine göre Luke’un gözaltı sırasında polise direndiği belirtildi. Çevredeki bir kişi tarafından kayda alınan görüntülerde ise Luke’un gözaltına alındığı sırada polis tarafından boğazının sıkıldığı, yumruklandığı ve yerde sürüklenerek götürüldüğü görülüyor.

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Olay sonrası basına açıklamada bulunan Luke’un “Beni ambulansa sürüklediler, çünkü yürüyemiyordum.” dediği belirtilirken, kardeşinin ise “Luke’a biber gazı sıktılar. Luke, polise direnmiyordu bile. Sadece yüzünü korumaya çalışıyordu, çünkü polis memurları onu yumrukluyordu.” ifadelerine yer verildi.

POLİS MEMURLARI ÜCRETLİ İZNE AYRILDI

Öte yandan polisin yaptığı açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olaya karışan polis memurlarının ücretli izne ayrıldığı bilgisine yer verildi.