Abd, Rusya ve AB hattında hareketli dakikalar

ABD-Rusya ve AB arasında oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD, Rusya ve Avrupa Birliği’nde eşzamanlı yaşanan olağandışı hareketlilik sosyal medyada merak konusu olurken, endişlelere de yol açtı.

PENCE'E ACİL ÇAĞRI

İlk olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'a acil olarak çağrıldı. Pence'in New Hampshire eyaletine bağlı Manchester kentinde bir programı vardı. Programını iptal ederek acil koduyla başkanlık uçağına binerek Washington'a geri gelen Başkan Yardımcısı, Beyaz Saray'a döndü.

Pence'in kurmayları ile acil kodlu toplantı yaptığı iddia edildi.

RUSYA'DAN KARŞILI

ABD'deki bu acil kodlu toplantıyı daha da gergin hale getiren, Rusya'dan gelen toplantı kararı oldu.

Bu gelişmeyle hemen hemen aynı zamanlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planlanan programını iptal ederek, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu acil toplantıya çağırdı.

AB'DEN GÜVENLİK TOPLANTISI

Akabinde Avrupa Birliği içinde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirileceği öne sürüldü. Ancak bahsi geçen bazı birimlerin AB içinde bulunmayışı bu iddiaya yönelik kuşku doğuruyor.

Bu gerginliğin sebebi henüz bilinmese de olağanüstü halin Trump'ın sağlık durumu ya da iki ülke arasında yaşanan gergin işlikiler nedeniyle olduğu düşünülüyor.