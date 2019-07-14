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ABD, S-400 yaptırımlarını bekletiyor iddiası

ABD basını, yaptırımların 15 Temmuz sonrasını beklediğini yazdı.

Haber Merkezi | 14.07.2019 - 09:30..
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ABD, S-400 yaptırımlarını bekletiyor iddiası

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma füzesi S-400'lerin Ankara Mürted Hava Üssü'ne sevkiyatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili; "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı." açıklamasını yaptı.

ABD BASINI: 15 TEMMUZ SONRASI BEKLENİYOR

Amerikalı yayın kuruluşu Bloomberg ise; Türkiye'ye karşı uygulanacak yaptırımlar için 15 Temmuz'un geçmesinin beklendiğini ifade etti. Haberde bunun sebebi olarak ise 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu iddialarının artma ihtimali gösterildi.

Öte yandan haberde yaptırım planının Trump'ın ve danışmanlarının onayını beklediğini de belirtti.

ABD, S-400 yaptırımlarını bekletiyor iddiası

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