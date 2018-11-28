ABD S.Arabistan’a Kaşıkçı cinayetinde sahip çıktı

ABD Senatosu’nun Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti oturumundan sonra Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a destek çıktı. Oturumdan sonra açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı savunarak, “Suudi Veliaht Prens ülkesini reformist bir istikamete soktu” dedi.

SELMAN'DA KAŞIKÇI CİNAYETİNE DAİR RAPOR YOK

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin Muhammed Bin Selman’dan geldiğine dair bir raporun bulunmadığını söyleyen Pompeo, Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetiminin cezai önlemler alacağını belirtti.

SENATO TASARI HAZIRLAYACAK

Pompeo, ABD Senatosunun Suudi Arabistan için Kaşıkçı cinayeti ile Yemen iç savaşı hakkında bir tasarı hazırladığını aktardı.