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ABD savaş gemileri her yerde: Tayvan Boğazı'ndan geçtiler

Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin yönetiminin, Pentagon'un hamlesini protesto etmesi bekleniyor.

AA | 29.04.2019 - 13:23..
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Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'ye ait 2 savaş  gemisinin, pazar günü Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığı belirtildi. Açıklamada, ABD gemilerinin, "stratejik Hint Pasifiği görevleri"  çerçevesinde Tayvan Boğazı'ndan geçme özgürlüğünün bulunduğu ifade edildi.

Çin'in, gemilerin boğazdan geçişini protesto etmesi bekleniyor.

ÇİN ENDİŞELİ

ABD'ye ait 2 savaş gemisi geçen yıl temmuz ve ekim aylarında da Tayvan  Boğazı'ndan geçmişti. Çin, geçişe ilişkin endişelerin ABD yönetimine iletildiğini  bildirmişti.

ABD savaş gemileri her yerde: Tayvan Boğazı'ndan geçtiler

TEK ÇİN İLKESİ

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası  toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık  ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet  üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak  da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk  Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan  ile ilişkilerini de gayriresmi sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD,  her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

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