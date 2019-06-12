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ABD Savunma Bakan Vekili ile Hulusi Akar görüşme yapacak

ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 05:38..
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ABD Savunma Bakan Vekili ile Hulusi Akar görüşme yapacak

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Türkiye Temmuz ayında S-400'leri teslim almaya hazırlanırken, ABD Ankara'ya  F-35'ler üzerinden gözdağı vermeye devam ediyor. Son dönemde ortaya çıkan  Türk pilotlarının eğitim programlarının sonlandırılması konusuna ilişkin ABD'den açıklama geldi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Pentagon’da bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan, görüşme öncesinde konuya değindi.

BAKAN AKAR İLE GÖRÜŞME

Cuma günü Akar’a gönderdiği ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımına ilişkin değerlendirmeleri içeren mektuba yanıt alıp almadığı sorulan Shanahan, "Bu konunun artık haftalık olarak güncellediğimiz bir konu haline geldiğini düşünüyorum. Bakan Akar’la ilerleme konusunda birbirimizi bilgilendireceğimiz bir telefon görüşmesi yapacağım. Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık. Ne tür bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum. Şu anda ifade edeceklerim bunlar" dedi.

"ARAPLARA SATMAZSAK RUSYA VE ÇİN'DEN ALIRLAR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre'yi baypas ederek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyük bir silah satışına onay vermesine yönelik soruları yanıtlayan Shanahan’ın Rusya ve Çin’i işaret etmesi dikkat çekti. Shanahan şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan ile BAE ile ilgili durum şudur: Kendilerini savunmaları için onlara nasıl bir dış askeri satış yapıyoruz? Gerçekten de tüm bunların merkezinde bu yüksek tehdide (İran tehdidi) yanıt vermek var. Daha sonra ise ikinci olarak güçlü müttefikleri olan ABD’den alamazlarsa güvenlikleri için gidip Çin ya da Rusya’ya gidecekler.”

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