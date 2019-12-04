ABD Savunma Bakanı: YPG terör örgütü olarak görmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO zirvesi öncesi Londra'ya uçuşunda Reuters haber ajansına röportaj vererek Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYECEĞİZ"

Röportajında, kimsenin 'Ankara'nın gördüğü tehditleri görmediğini' belirten Esper, 'kördüğümü çözmek için YPG'yi terör örgütü olarak tanımaya dönük herhangi bir kararı desteklemeyeceğini' söyledi. Esper, Türkiye'ye NATO'nun karşılaştığı daha büyük zorluklara odaklanma çağrısı yaptı.

Türkiye'nin, NATO'nun Baltıklar ve Polonya'ya ilişkin savunma planlarına YPG'nin 'terör örgütü' olarak tanınmasını şart koşarak destek vermeme kararını yorumlayan Esper, "Türkiye'ye mesajım, (Rusya'ya karşı) bu yanıt planlarında ilerlememiz gerekiyor ve bunlar, onların öznel kaygıları ile geciktirilemez." ifadelerini kullandı.

"NATO'DA ÖYLE KALACAK"

Esper, şunları söyledi: "İttifakın birliği ve hazırlığı, daha büyük meselelere odaklandığınız anlamına gelir. Ve kimse onların gündemine uymaya istekli değil. Kimse onların gördüğü tehditleri görmüyor."

YPG'yi terör örgütü olarak tanıma kararını desteklemeyeceğini vurgulayan Esper, "Fikirlerimize sadık kalacağız ve bence NATO da öyle olacak" ifadelerini kullandı.