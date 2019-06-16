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ABD Senatosu'nda İsrail'e uyarı: Çin'e liman kiralamayın

İsrail'e yönelik yabancı yatırımlar konusundaki uyarı, Senato genel kuruluna gönderilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısında yer aldı.

AA | 16.06.2019 - 07:14..
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Tasarının 1289’ncu bölümünde Haifa Limanı'na ilişkin “ABD’nin Haifa Limanı'nda gelecekte ileri deniz unsurlarını konuşlandırma konusunda menfaatleri olduğu ancak bu yasanın onay tarihi itibariyle Haifa Limanı'nın kiralanması konusunda ABD hükümetinin ciddi kaygıları olduğu, İsrail Hükümetini ülkedeki yabancı yatırımın güvenlik konusundaki yansımalarına ilişkin uyarması gerektiği, Senato'nun kanaatidir.” ifadeleri yer aldı.

ABD Senatosu'nda İsrail'e uyarı: Çin'e liman kiralamayın

HAİFA LİMANI 25 YILLIĞINA ÇİN'E KİRALANDI

Tasarıda Haifa Limanı'nın Çinli Shanghai International Port Group'a 2021 itibariyle 25 yıllığına kiralanmasına atıf yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da mart ayında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmesinin ABD ile İsrail arasındaki güvenlik işbirliğine zarar vereceği konusunda uyardığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da aynı konuda İsrail yönetimine baskı yaptığı ileri sürülmüştü.

ABD Senatosu'nda İsrail'e uyarı: Çin'e liman kiralamayın

İSRAİL-ÇİN ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

İsrail’in Çin ile ticari ilişkilerine son yıllarda hız verdiği gözden kaçmazken ekim ayında Netanyahu, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan ile Kudüs’te üst düzey bir ekonomi zirvesinde bir araya gelmiş ve bu yıl içinde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını da nihayete erdirmiş olacaklarına işaret etmişti.

ABD’nin rahatsızlığını gidermek üzere İsrail yönetiminin Çin ile bazı ticari ilişkilerini belirli ölçüde azaltabileceğine ihtimal verilirken, Haifa Limanı ihalesini geri almasının, Çinli şirketin limanda inşaata başlaması dolayısıyla oldukça zor olacağı kaydediliyor.

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