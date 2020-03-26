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ABD Senatosu'ndan 2,2 trilyon dolarlık pakete onay

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında yapılan müzakereler sonucunda oylanan tasarı, 96 senatörün tümünden destek gördü.

AA | 26.03.2020 - 08:37..
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ABD Senatosu, koronavirüs salgını ile mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi için sunulan 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketine onay verdi.

96 SENATÖRÜN TAMAMINDAN DESTEK

Günlerdir süren müzakere sürecinde içindeki bazı madddeler sebebiyle Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında gerginlik yaratan tasarı, bu kez oylamaya katılan 96 senatörün tümünden destek gördü.

ABD Senatosu'ndan 2,2 trilyon dolarlık pakete onay

TRUMP'IN İMZASINA SUNULACAK

ABD'nin en büyük ekonomik yardım paketi olarak tarihe geçen 880 sayfalık tasarının, en kısa sürede Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak imzalanması için Başkan Donald Trump'a gönderilmesi bekleniyor.

TASARI NE SAĞLAYACAK

Tasarıda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedariğinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına, kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

ABD Senatosu'ndan 2,2 trilyon dolarlık pakete onay

1200 DOLAR NAKİT YARDIM

Buna göre; gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200 dolar nakit yardım yapılması kararlaştırılırken, küçük ölçekli işletmelere ise 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve öğrencilerin okul borçlarının 30 Eylül'e kadar ertelenmesi isteniyor.

Tasarıda ayrıca büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmaması, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemesi veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmaması için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması öngörülüyor.

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