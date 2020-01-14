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ABD sığınmak isteyen göçmenleri Guatemala'ya gönderiyor

ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri hiçbir açıklama yapmadan uçaklara bindirerek Guatemala'ya götürdüğü belirtildi.

AA | 14.01.2020 - 03:13..
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ABD sığınmak isteyen göçmenleri Guatemala'ya gönderiyor

ABD'nin ırkçı göçmen politikasında her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkartılıyor.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Honduras ve El Salvador'dan gelerek ABD'ye sığınmak isteyen göçmenler nereye gittikleri söylenmeden uçaklarla Guatemala'ya gönderiliyor.

Haberde, Guatemala'ya inenlerden bu ülkeye sığınma başvurusu yapmalarının istendiği, başvuru yapmayanlara 72 saat içinde ülkeden ayrılmalarının söylendiği ifade edildi.

143 GÖÇMENDEN SADECE 5'İ SIĞINMA BAŞVURUSU YAPTI

Guatemala göçmen birimine göre, ülkeye gönderilen 143 Honduraslı ve El Salvadorlu göçmenden sadece 5'i sığınma başvurusunda bulundu.,

ABD'ye geçen sene Guatemala'dan, sığınma başvurusu yapmak isteyen 264 bin göçmen geldi.

ABD sığınmak isteyen göçmenleri Guatemala'ya gönderiyor

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ

Trump yönetiminin, en fazla göçmen veren ülkelerden biri olan Guatemala'ya göçmenleri geri göndermesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu.

İnsan hakları savunucuları, Guatemala'nın düzgün bir sığınma programının bulunmadığını ve ülkedeki sığınma memurlarının sayısının 12'den az olduğunu belirtiyor.

ABD sığınmak isteyen göçmenleri Guatemala'ya gönderiyor

ABD sığınmak isteyen göçmenleri Guatemala'ya gönderiyor

ABD sığınmak isteyen göçmenleri Guatemala'ya gönderiyor

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