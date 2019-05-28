ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

Doğu Akdeniz'de doğalgaz arayan Kıbrıs Rum Kesimi'ne ABD'den bir destek açıklaması daha geldi.

"İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ"

ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, "Doğu Akdeniz'de barışı pekiştirmek için" İsrail ve Güney Kıbrıs ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

"YUNAN-İSRAİL-RUM ANLAŞMASINDAN MEMNUNUZ"

ABD'li temsilci ayrıca geçen hafta ABD Kongresi'nin her iki kanadında da görüşülmek üzere sunulan ve ABD'nin Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği yasa tasarısına atıfta bulundu.

2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasası isimli tasarı, bölgedeki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerine ABD desteğinin yanı sıra, söz konusu ülkelerle olan güvenlik ve enerji işbirliği faaliyetlerini arttırmayı hedefliyor.

"ARTIK 1970'LERDE DEĞİLİZ"

Alman DW'nin Türkçe servisinin haberine göre tasarının içinde ayrıca 1987'den beri yürürlükte bulunan ve adaya silah satışını yasaklayan ambargoyu kaldırma planları da bulunuyor. Konuyla ilgili konuşan Engel, "Artık 1970'lerde değiliz ve birbirimizin sorunlarına taze bir bakış açısı ile yaklaşmalıyız" ifadesini kullandı.