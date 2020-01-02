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ABD, SpaceX'in Starlink internet uydularını UFO sandı

ABD'li vatandaşlar, gökyüzünde gördükleri Starlink uydularını UFO zannederek panikledi.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 10:52..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda, 60 adet Starlink internet uydusunu uzaya fırlatmıştı.

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

UFO SANDILAR

ABD'de gece gökyüzüne bakan vatandaşlar, sıralı bir şekilde parlayan Starlink uydularını görünce UFO gördüklerini sandı. Çekilen aşağıdaki görüntüler kısa sürede paniğe neden olurken, olayın gerçek yüzü daha sonra ortaya çıktı.

starlink

SPACEX TEPKİ TOPLAMIŞTI

SpaceX, toplamda 42 bin adet Starlink internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Ancak uyduların parlak olması, gece gökyüzünde istenmeyen manzaraların oluşmasına neden olabilir. Şirket, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak, artık uyduları daha koyu yapacağını açıkladı.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre; 42 bin Starlink uydusu, 10 milyar dolara mâl olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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ABD, SpaceX'in Starlink internet uydularını UFO sandı

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