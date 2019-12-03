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ABD, su altında hız kaybetmeyen mermi geliştirdi

ABD özel kuvvetleri, süper kavitasyon kullanarak su altında da hedefine ulaşan mermi üretti.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 13:53..
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Mermilerin su altında fazla ilerleyemediği bilinen bir gerçek. Suyun havadan daha yoğun olması nedeniyle su altındaki mermiler, hızlı bir şekilde yavaşlıyor ve etkisiz hale geliyor.

Hatta bir fizikçi, bunun doğru olduğunu kanıtlamak için su altında kendine ateş etmiş ve mermi vücuduna ulaşamamıştı. Andreas Wahl, bu deneyin videosunu 2016 yılında yayınlayarak internette viral haline gelmişti.

ABD, su altında hız kaybetmeyen mermi geliştirdi

ABD SU ALTINDA KULLANILABİLEN MERMİ GELİŞTİRDİ

ABD özel kuvvetleri ve silah üreticisi DSG Technologies, su altında hızını kaybetmeyen ve hedefine ulaşabilen bir mermi geliştirdi. Süper kavitasyonu kullanan mermi, kendini bir gaz kabarcığı içine alarak hızını kaybetmeden ilerleyebiliyor.

(Kavitasyon: Bir sıvıda, sıvıya etki eden kuvvetlerin sonucu buhar boşluklarının oluşmasıdır. )

CAV-X mermileri kavitasyon yöntemini kullanarak, ateşlendiğinde bir su kabarcığı oluşturacak şekilde özel olarak tasarlandı. Ayrıca mermiler, çeşitli testler için ABD özel harekat komutanlığına gönderildi.

mermi

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ABD, su altında hız kaybetmeyen mermi geliştirdi

ABD, su altında hız kaybetmeyen mermi geliştirdi

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