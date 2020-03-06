Türkiye’deki temaslarını tamamlayan ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul’dan ayrıldı.
İstanbul Havalimanı’na korumasıyla birlikte gelen Jeffrey, VIP salonunu kullanmak yerine yolcu terminalini tercih etti.
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
DEDEKTÖR SİNYAL VERDİ, ÜZERİ ARANDI
Terminale gelen Jeffrey, güvenlik kontrolünden geçti. Metal kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine güvenlik görevlilerince üzeri aranan Jeffrey, daha sonra bilet ve pasaport işlemlerini yaptırdı.
Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen Jeffrey, THY’nin tarifeli seferiyle Münih’e gitti.