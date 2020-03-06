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ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, VIP salonunu kullanmak yerine yolcu terminaline gelince, üzeri arandıktan sonra THY seferiyle Münih'e gitti.

İHA | 06.03.2020 - 02:59..
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ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

Türkiye’deki temaslarını tamamlayan ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul’dan ayrıldı.

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

İstanbul Havalimanı’na korumasıyla birlikte gelen Jeffrey, VIP salonunu kullanmak yerine yolcu terminalini tercih etti.

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

DEDEKTÖR SİNYAL VERDİ, ÜZERİ ARANDI

Terminale gelen Jeffrey, güvenlik kontrolünden geçti. Metal kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine güvenlik görevlilerince üzeri aranan Jeffrey, daha sonra bilet ve pasaport işlemlerini yaptırdı.

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen Jeffrey, THY’nin tarifeli seferiyle Münih’e gitti.

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı

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