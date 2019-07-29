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ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, ABD’nin Fırat’ın doğusunda petrol sahalarını yağmaladığını, karşılında Kürt ve Araplara silah yardımı yaptığını söyledi.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 18:03..
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SURİYE ABD PETROL

Rusya, Suriye'deki petrol sahalarında ABD'nin petrol kaçakçılığını yaptığını açıkladı. Rudskoy, Rusya Savunma Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

"ABD PETROL KAÇAKLIĞI YAPIYOR"

Suriye’deki ABD askeri birliklerinin Fırat bölgesindeki petrol sahalarını yağmaladığını belirten Rudskoy, "ABD birlikleri, militanlara eğitim vermekten başka, Suriye yönetimine ait ve Fırat bölgesinde bulunan petrol sahalarını yağmalamakla meşgul." dedi.

Son zamanlarda, Suriye’de ABD’li özel şirketlere ait asker sayısının arttığına işaret eden Rudskoy, bu bölgedeki ABD’li özel asker sayısının 3 bin 500’den fazla olduğunu söyledi.

PETROL KARŞILIĞINDA SİLAH

Rudskoy, "Fırat’ın doğusunda bulunan petrol sahalarında petrol üretimi ve satışı organize edilmiş durumda. Suriye’nin milli serveti çalınmaya devam ediyor. ABD’nin Fırat bölgesinde askeri birliklerinin sayısını arttırması endişe uyandırıyor. ABD, petrol kaçakçılığı karşılığında, Kürt ve Arap birliklerine silah yardımı yapıyor, sonra da bunları birbirine kışkırtıyor. Bütün bunlar bölgedeki durumu kötüleştiriyor." diye konuştu.

Suriye’deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde geçen aydan beri durumun kötüleştiğini vurgulayan Rudskoy,

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