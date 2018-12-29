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ABD, Suriye'deki depoların tahliyesine başladı

ABD ordusu, Suriye'nin Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya gönderilen askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı depolarının ilkini boşalttı.

AA | 29.12.2018 - 21:27..
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ABD, Suriye'deki depoların tahliyesine başladı

AA'nın Haseke'deki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 19 Aralık'ta Suriye'deki askeri varlığını sona erdirme kararı alan ABD yönetimi, dün Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilkini tahliye etti.

ASKERLER DE IRAK'A GİTTİ

Yaklaşık 50 ABD'li askerin görev yaptığı 400 metrekarelik depolardaki  Hummer  marka zırhlı araçlar ile tırlar Irak'a gönderildi. Depolarda görevli ABD askerleri de ilçeyi terk ederek Irak'a geçti.

Depolar, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya gönderdiği askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı merkezlerden biriydi.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Washington yönetiminin Suriye'den çekeceği askeri varlığı 18 üsse yayılmış durumda.

Suriye'de 18 noktada üslenen ABD, son 2 yılda müttefiki terör örgütü YPG/PKK'ya binlerce silah ve mühimmat sevk etmişti.

Çekilme kararının hemen öncesinde ABD, Türkiye sınırında 4 gözlem noktası belirleyip inşa hazırlığına girişmişti.

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