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ABD Suriye'deki en büyük petrol rezervini sahiplendi

Suriye'de petrole sahip olamak için değil korumak için bulunduğunu belirten ABD, en büyük petrol sahası Ömer'de, Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar görevlendirdi.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 20:24..
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ABD Suriye'deki en büyük petrol rezervini sahiplendi

Suriye'de çıkan iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan Amerika, yıllar boyunca terör örgütleriyle iş birliği yaptı.

Bölgede terör örgütlerine silah ve para yardımı yapmaktan kaçınmayan Amerikalıların, tek hedefi petrol oldu.  Zaman zaman açıklama yapan Amerika Suriye'deki petrole sahip olmak değil korumak için bulunuyoruz demişti.

ABD tarafından 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Deyrez Zor kırsalında yer alan ve YPG'nin kontrolünde bulunan Ömer sahasına Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman gönderildi.

Irak üzerinden ABD helikopterleriyle sahaya intikal eden mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibin, Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'deki duruma ilişkin verimlilik analizi yapacakları öğrenildi.

ABD Suriye'deki en büyük petrol rezervini sahiplendi

AMAÇ ÜRETİMİ ARTIRMAK

Üretimi artırmak için çalışacakları belirtilen ekip, yerel görevlilere eğitim de verecek.
ABD, geçen hafta sahada petrol üzerine eğitim almış kişileri çalıştıracağını duyurmuştu.
Söz konusu sahada, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.

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