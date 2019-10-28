taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7313
Euro
6.3611
Altın
1492.56
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.055
Bitcoin
53893.23

ABD: Suriye'deki petrol YPG'nin olabilir

Daha önce Suriye'den çekileceğini duyuran ABD, buradaki petrol için YPG'ye kaynak oluşturulabilir açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 20:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD: Suriye'deki petrol YPG'nin olabilir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’deki petrol yatakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Esper, bugünkü basın toplantısında, “ABD, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sürdürecek. (IŞİD lider Ebubekir) El Bağdadi sağken bu yataklar DEAŞ'ın finansal kaynağı olarak operasyonlarına destek sağlıyordu” dedi.

ABD: Suriye'deki petrol YPG'nin olabilir

"PETROL KAYNAKLARI YPG İÇİN FON OLABİLİR"

Esper, “ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek.Suriye’deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir. ” diye ekledi.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, bir konvoy ABD askerlerinin Irak’tan Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesine geri döndüğünü bildirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

536
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

180
Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

443
Cem Yılmaz, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

Cem Yılmaz, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

220
Sezgin Tanrıkulu 29 Ekim töreninde en öne geçmeye çalıştı

Sezgin Tanrıkulu 29 Ekim töreninde en öne geçmeye çalıştı

236
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

112
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir