ABD: Suriye'deki petrol YPG'nin olabilir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’deki petrol yatakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Esper, bugünkü basın toplantısında, “ABD, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sürdürecek. (IŞİD lider Ebubekir) El Bağdadi sağken bu yataklar DEAŞ'ın finansal kaynağı olarak operasyonlarına destek sağlıyordu” dedi.

"PETROL KAYNAKLARI YPG İÇİN FON OLABİLİR"

Esper, “ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek.Suriye’deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir. ” diye ekledi.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, bir konvoy ABD askerlerinin Irak’tan Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesine geri döndüğünü bildirmişti.