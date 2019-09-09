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ABD, Suriye'deki YPG'lilere yeni sevkiyat yaptı

Bir yandan Türkiye ile güvenli bölge çalışmaları yürüten ABD, diğer taraftan YPG'ye destek olmaya devam ediyor.

AA | 09.09.2019 - 10:34..
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ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

4 EYLÜL'DE 60 TIR YOLLAMIŞTI

ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

ABD, Suriye'deki YPG'lilere yeni sevkiyat yaptı

ABD, Suriye'deki YPG'lilere yeni sevkiyat yaptı

YPG TÜNEL KAZMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor.

Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.

AA, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.

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