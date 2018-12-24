ABD Suriye'den çekilmesini içeren kararı imzaladı

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.
Amerikan CNN televizyonunun Savunma Bakanlığı'ndan iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ocak ayında görevi bırakacak Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.
KARARNAMEDE SURİYE'DEN NASIL VE NE ZAMAN ÇIKILACAĞI BİLGİLERİ YER ALDI
Haberde, kararnamede ABD askerlerinin Suriye'den nasıl ve ne zaman çıkacağına dair bilgilerin yer aldığı, çekilmenin gelecek haftalarda başlayıp, birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis, görevden ayrılacağını açıklamıştı.