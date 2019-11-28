ABD, Suriye'ye asker ve malzeme takviyesine devam ediyor

ABD, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyindeki askeri üslere zırhlı araç, kepçe, pikap ve askeri malzeme takviyesi yaptı.
Askerler ile askeri mühimmattan oluşan 15 araçtan oluşan askeri konvoy, dün akşam saatlerinde Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.
Askeri konvoy, Rimelan ile Kamışlı doğusunda yer alan Himo köyündeki ABD askeri üssüne gitti.
PETROL BÖLGELERİNE YAKLAŞTIRMIYOR
ABD, Suriye kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyrizor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında askerlerini bulunduruyor.