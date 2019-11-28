taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7688
Euro
6.3528
Altın
1455.12
Borsa
106844.35
Gram Altın
269.948
Bitcoin
43101.86

ABD, Suriye'ye asker ve malzeme takviyesine devam ediyor

Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alan ancak daha sonra petrol için bir kısım askerini Suriye'de bulunduran ABD askeri, sevkiyat yapmaya devam ediyor.

AA | 28.11.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ABD, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyindeki askeri üslere zırhlı araç, kepçe, pikap ve askeri malzeme takviyesi yaptı.

Askerler ile askeri mühimmattan oluşan 15 araçtan oluşan askeri konvoy, dün akşam saatlerinde Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.

Askeri konvoy, Rimelan ile Kamışlı doğusunda yer alan Himo köyündeki ABD askeri üssüne gitti.

PETROL BÖLGELERİNE YAKLAŞTIRMIYOR

ABD, Suriye kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyrizor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında askerlerini bulunduruyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 askerimiz şehit oldu

5 askerimiz şehit oldu

150
Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

91
The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

157
Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

131
PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

138
NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

87
Gaziantep'te sokak ortasında kadına darp

Gaziantep'te sokak ortasında kadına darp

311
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir