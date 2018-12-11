ABD, Suudi jetlerine yanlışlıkla milyonluk yakıt verdi

Rapora göre milyonlarca dolar değerindeki jet yakıtı Yemen'de görev yapan Suudi uçaklarına hesaplama hatası sebebiyle verildi.

YANLIŞLIKLA ÜCRETSİZ VERİLDİ

Raporda Pentagon'da görev yapan üst düzey bir yetkilinin, Yemen'de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarına hesaplanan miktardan çok daha fazla yakıtın yanlışlıkla ücretsiz olarak sağlandığını belirttiği ifadelerine yer verildi.

RAPORU DOĞRULADI

Savunma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı William S. Castle, yakıtlar için gereken ücretin alınmadığını belirtirken, konu hakkında açıklama yapan Pentogan sözcüsü de bahsi geçen raporu doğruladı.





DEĞERİ MİLYONLARCA DOLAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) adına konuşan bir yetkili de savaş uçaklarına verilen yakıt miktarını hesaplamak için çalıştıklarını söyledi.

Ücretsiz olarak verilen yakıtın değerinin on milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.