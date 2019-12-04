ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

Çoğunluğu Demokratlardan oluşan ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının raporunu paylaştı.

"BAŞKANLIĞI KİŞİSEL ÇIKARLARI İÇİN KULLANDI"

Raporda, “Trump, kişisel ve siyasi çıkarları adına, ABD Başkanlığı makamını, siyasi rakibi Joe Biden’a soruşturma açılması amacıyla Ukrayna’ya baskı yapmak için kullandı” ifadeleri yer aldı.

"TANIKLARA GÖZDAĞI VERDİ"

Raporda bir başka suçlama da Trump’ın azil soruşturması kapsamında tanıklara ifade vermeleri için gönderilen celpleri görmezden gelmelerini istemesi üzerine yöneltildi. Trump’ın azil soruşturmasını engellemekle suçlandığı raporda, “Başkan Trump ifade vermesi gereken tanıklara gözdağı vererek korkutma teşebbüsünde bulunmuştur. Bu, federal bir suçtur. ABD tarihinde hiçbir başkan, yetkililere Meclis’e ifade vermeme yönünde talimat vermedi” denildi.