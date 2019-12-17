ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağına onay verdi

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, yeni bir yaptırımla daha karşı karşıya kaldı.

ABD, Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen bir yasa tasarısı hazırlamıştı. ABD Temsilciler Meclisi söz konusu tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Kongreden yapılan ve hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin katıldığı açıklamada, “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar.” ifadeleri kullanıldı.

Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklendiği için onaylanması bekleniyor.

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