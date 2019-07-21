Washington Post’un haberine göre rahip, “Kutsal isminle ben şimdi tüm karanlık ruhları, senden olmayan tüm ruhları bu meclisten uzaklaştırıyorum” dedi.

Rahip ayrıca “hayal kırıklığı, anlaşmazlık ve üzüntü ruhlarını kovmak” için de dua etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde 'kötü ruhları kovma' duası

"KARANLIK RUHLAR MECLİSİ ETKİLİYOR"

Patrick Conroy daha sonra, Temsilciler Meclisi üyelerinin, Donald Trump’ı ırkçılıkla suçlayan tasarı yüzünden tartıştığını görünce böyle bir duayı yapma fikrinin aklına geldiğini söyledi. Rahip, “Bu, daha karanlık olan ruhların muhtemelen Temsilciler Meclisi'ndeki insanları etkilediği çok zor ve gergin bir haftaydı” dedi.