ABD Temsilciler Meclisinden Pelosi'ye Suudi baskısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığını devralacak California vekillerinden Demokrat Nancy Pelosi'ye, Demokratlar göreve gelir gelmez Mecliste Suudi Arabistan'a yönelik yasal adımlar atması yönünde karar alması baskısının yaptıldığı iddia edildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, ABD’nin Yemen savaşı bağlamında; Suudi Arabistan’a desteğini kesmesini öngören herhangi bir tasarının yıl sonuna kadar oylanmasının önünü tıkamasından sonra gözler ocakta görevi devralacak yeni Temsilciler Meclisi'ne çevrildi.

6 Kasım ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü sağlayan Demokratlar, ocak ayında göreve başlar başlamaz Ryan'ın yerine geçecek olan, Pelosi'den Riyad'a yönelik bir dizi adım atmasını bekliyor.

İLK HEDEF YEMEN

Amerikan The Hill gazetesinin haberine göre; Demokrat temsilciler, ilk iş olarak ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona Yemen'de verdiği desteğin kesilmesi için Senato'dan geçen yasa tasarısını oylamayı planlıyor.

Kaliforniya eyaleti vekillerinden Demokrat Ro Khanna, Suud koalisyonuna verilen desteğin kesilmesine ilişkin tasarısının ocak ayında tekrar sunacağını ve kendisi için bu tasarının geçmesinin birinci öncelik olduğunu açıklamıştı.

Pelosi de partisinde, Yemen konusunu ele almak konusunda bir istek olduğunu ve kendisinin bu konuyu öncelikleri arasına aldığını ifade etmişti.

YAPTIRIM DESTEKLENİYOR

Pelosi, ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunduğuna ilişkin deliller üzerine, Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulanmasına yönelik adımları da desteklediğini belirtmişti.

YEMEN OYLAMASINA ENGEL

Geçen hafta Donald Trump yönetiminin, Suudi Arabistan'a Yemen'de destek vermeyi sürdürüp sürdürmeyeceği tartışmaları Kongre'de devam ederken, Temsilciler Meclisi'ndeki bir karar dikkati çekmişti

203'e karşı 206 oyla kabul edilen "Tarım yasa tasarısı"nın içine Meclis Başkanı Paul Ryan tarafından, son anda Yemen'le ilgili bir madde eklenmiş ve söz konusu maddeyle 2018 yılının sonuna kadar Temsilciler Meclisine Yemen'deki savaş bağlamında herhangi bir tasarının getirilmesinin önü kesilmişti.

Ryan'ın bu adımına, 5 Demokrat da destek verirken, Temsilciler Meclisi'ndeki diğer Demokratlar ise sert tepki göstermişti.