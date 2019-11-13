ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a: Erdoğan'la konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a geldiği sırada, ABD Temsilciler Meclisi'nden bazı vekiller, Trump'ın Erdoğan ile görüşmemesi yönünde bir 'telkin mektubu' gönderdi.

BU DAVET GERİ ÇEKİLMELİ

İkisi Cumhuriyetçi, 15'i Demokrat 17 Temsilciler Meclisi üyesinin imzaladığı mektupta Trump'a "Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Erdoğan'ın ABD'yi ziyaret etmesi son derece uygunsuz bir gelişmedir. Bu davet geri çekilmeli" çağrısı yapılıyor.

"BARIŞ PINARI, ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT ETTİ"

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel'in öncülük ettiği mektupta Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik olarak düzenlediği askeri harekâtın ABD ulusal güvenliği açısından 'felaket niteliğinde sonuçlar' doğurduğu ve NATO içerisinde derin çatlakların oluşmasına neden olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARI HAZIRLAYAN KONGRE ÜYESİ

Eliot Engel, Ekim ayının sonunda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik yaptırımların devreye sokulmasını öngören yasa tasarısını hazırlayan Kongre üyeleri arasındaydı.

Söz konusu tasarıda Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye'yedeki kişi ve kurumlara yönelik bir dizi yaptırımın devreye sokulması öngörülüyordu.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel

"TÜRKİYE, RUSYA İLE YAKINLAŞIYOR"

Demokrat ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinin Trump'a yazdığı mektupta Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine de değiniliyor ve bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin bu tür adımlarla Rusya'ya yakınlaştığı vurgusu yapılıyor.