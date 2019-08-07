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ABD terör örgütleriyle ortaklığını büyütüyor

ABD, sürekli iş birliği halinde olduğu terör örgütlerinin sayısını 100 binden 110 bine çıkarmayı düşünüyor.

AA | 07.08.2019 - 10:26..
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Amerika, Suriye'de DEAŞ sonrası dönem için YPG/PKK dahil iş birliği yaptığı unsurların sayısını 100 binden 110 bine yükseltmeyi planladığı ortaya çıktı.

Pentagon'un Kongreye sunduğu rapora göre, YPG/PKK'nın elinde halen 10 bin civarında DEAŞ militanı mahkum bulunuyor.

TRUMP'IN GERİ ÇEKİLME KARARI ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekilme talimatı vermesiyle ülkedeki Amerikan güçlerinin sayısının göreceli olarak azaldığı ve bu durumun DEAŞ'ın yeniden canlanmasını engellemeye yönelik operasyonlara sekte vurduğu savunuldu. Bu yaklaşım, "ABD'nin Suriye'den kısmi geri çekilmesi, DEAŞ'ın isyancı hücrelerine karşı eğitim ve ekipmana ihtiyaç duydukları bir dönemde ortak güçlere sunulan desteğin azalmasına neden olmuştur." cümlesiyle ifade edildi.

ABD terör örgütleriyle ortaklığını büyütüyor

YPG/PKK'NIN BÜYÜTÜLMESİ

Raporun, "Suriye'deki Ortak Güçlerin Kapasite İnşası" başlıklı bölümünde ise DEAŞ sonrası dönem için öngörülen faaliyetler arasında "YPG/PKK'nın büyütülmesi" maddesine de yer verildi.

110 BİNE YÜKSELTİMESİ HEDEFLENİYOR

Raporda, "Suriye'de fiziksel olarak DEAŞ'ın yenilmesi ve odak noktasının örgütün yeniden canlanmasının engellenmesine kaymasıyla, Suriye'deki ortak güçlerin kompozisyonu da değişiyor. Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonunun (CJTFOIR) planı, (Suriye'deki) tüm ortak güçlerin yüzde 10 artırılmasına yardım etmek ve tüm bileşenler arasında yeni güçler oluşturmaktır." ifadeleri yer aldı. Bir sonraki bölümde, halen 100 bin kişi olduğu belirtilen toplam "ortak güçlerin" sayısının 110 bine yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

YPG/PKK İLE KORDİNELİ SDG TERÖR ÖRGÜTÜ

Rapora göre, söz konusu 110 bin kişiye çıkarılması hedeflenen unsurların 30 binin çok büyük bölümünü "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan, 45 bini "Yerel İç Güvenlik Güçleri" (PRIFS) olarak tanımlanan unsurlardan, 35 bini de (Rakka, Münbiç ve Deyrizor'daki) "İç Güvenlik Güçleri" (InSF) adı verilen bileşenlerden meydana gelecek. Raporda, "Yerel İç Güvenlik Güçleri" ve "İç Güvenlik Güçleri" adı verilen diğer iki unsurun, sahadaki güçlerden oluştuğu ve "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon halinde çalıştıkları kaydedildi.

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