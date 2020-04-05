ABD, tespit edilmemiş korona vakaları için kan testi

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), koronavirüs belirtisi geliştirmemiş olanlar arasında koronavirüs enfeksiyonlarını doğrulamak için antikor kan testleri kullanmaya başladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, test, bir kişinin koronavirüse maruz kalıp kalmadığını doğrulamak için kan örneğindeki antikorları tarayacak. Seroloji testleri olarak adlandırılan testlerin, virüsü ülke genelinde taşıyan ABD'lilerin olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olabileceği belirtildi.

ÜÇ GRUPTA KAN TESTİ YAPILACAK

Testler, üç gruba odaklanacak. Test edilen ilk grup, hastalığın ülke çapında çoğaldığı sıcak noktalarda koronavirüs teşhisi konmamış olanları kapsayacak. Ülkede virüsün merkez üssü haline gelen New York gibi alanlar, test kapsamına dahil edilecek.

Test edilen ikinci grup insan, ABD'deki diğer bölgelerden gelen ve virüse yakalanmamış olan kişileri içerecek. Üçüncü gruba ise sağlık çalışanları dahil olacak.

AŞI DENEMELERİ, İNSAN ÜZERİNDE BAŞLAYACAK

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, koronavirüse karşı deneysel bir aşının Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alır almaz insanlarda test edilmeye hazır olduğunu bildirmişti. Sonuçlara göre, aşı verilen fareler, koronavirüse karşı antikorlar üretti.

ABD'DE SON DURUM

311 bin 637 fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de 8 bin 454 kişi yaşamını yitirdi.