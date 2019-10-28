ABD: TikTok uygulaması ulusal güvenlik tehditi oluşturuyor

Pekin merkezli, birkaç makine öğrenmesi içerik platformunu işleten Çinli bir internet teknoloji şirketi olan ByteDance, Musically uygulamasını 800 milyon dolara satın almış ve adını TikTok olarak değiştirmişti.

O zamandan bu yana kullanıcı sayısını bir hayli artıran uygulama, Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon insan tarafından kullanılıyor. Uygulamayı dünya genelinde kullanan kişi sayısı ise; neredeyse yarım milyara ulaşmış durumda. Ancak bu durum, ABD'yi oldukça rahatsız ediyor.

'TIKTOK, ULUSAL GÜVENLİK TEHDİTİ OLUŞTURUYOR'

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, popülerliğini günden güne artıran TikTok uygulamasının, artık ulusal bir güvenlik tehditi oluşturduğunu ve uygulamanın Çin hükümeti ile olan bağlantısının bir an önce araştırılması gerektiğini açıkladı.

ABD'de 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşan TikTok'un, Çin adına istihbarat toplayabileceğini belirten senatörler, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi'ni harekete geçmeye davet etti.

TIKTOK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan TikTok, ABD'deki kullanıcıların bütün kişisel verilerinin, ABD'de bulunan sunucularda depolandığını belirterek, istihbarat topladığı yönündeki iddiaları reddetti.

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