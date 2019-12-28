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ABD, Türk konsolosu şehit eden teröristi tahliye etti

Planlı ve kasıtlı olarak görevi başındayken Türk diplomatımızı şehit eden terörist Hampig Sasunyan, Kaliforniya Valisi'nin onayıyla serbest bırakıldı.

İHA | 28.12.2019 - 16:16..
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Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 37 yıl önce şehit eden terörist Hampig Sasunyan'in şartlı tahliye talebi California Valisi Edmund Jerry Brown tarafından reddedilmişti.

Teröristin ,dün görülen davasında şartlı tahliye talebi kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Sasunyan'ın şartlı tahliye talebini kınama mesajı yayınladı.

BAKANLIK'TAN KINAMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı; “28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, tüm girişimlerimize rağmen, 27 Aralık 2019 tarihinde Kaliforniya'da gerçekleşen duruşmada kabul edildiği esefle öğrenilmiştir. Kaliforniya Valisi'nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Görevi başında şehit edilen diplomatımızın katilinin salıverilmesinin önünü açan bu karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır.

"NEFRET SUÇU VE TERÖRİST BİR EYLEMDİR"

Sasunyan'ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu eylemi basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist bir eylemdir. Ermeni terörist örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit veren Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır. Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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