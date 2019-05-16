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ABD: Türk pilotları eğitimine devam ediyor

Türkiye ile ABD arasında devam eden S-400 ve F-35 krizine rağmen Türk pilotlarının, F-35 eğitimlerine devam ettiği duyuruldu.

AA | 16.05.2019 - 21:51..
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ABD: Türk pilotları eğitimine devam ediyor

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alma niyetine rağmen Türk pilotlara verilen F-35 eğitimine devam ettiğini belirtti.

Küçük bir grup gazeteciyle görüşen Wilson, “Luke hava üssünde (Arizona) Türk pilotlara eğitim vermeye devam ediyoruz. Ancak, F-35 ve benzeri savaş uçaklarına zarar vermek için geliştirilen S-400’e sahip bir ülkeye bu uçakları teslim edebileceğimizi düşünmüyoruz.” dedi.

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Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçebileceğini dile getiren Wilson, “Bu mümkün ve diplomatlarımız bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyor.” diye ekledi.

Gazetecilerin, “Sizce Türkiye yönetimi gerçekten böyle bir adım atar mı?” sorusuna Wilson, “Olabilir.” yanıtını verdi.

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