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ABD: Türkiye-Suriye sınırına asker yollama niyetimiz yok

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, ülkesinin Türkiye-Suriye sınırına yeniden asker konuşlandırması yönünde bir niyetleri olmadığını söyledi.

AA | 27.02.2020 - 09:17..
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde açıklamalarda bulundu.

Milley, "ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına" ilişkin sorulara yanıt verdi.

"TÜRKİYE-SURİYE SINIRINA ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ"

Suriye'deki misyonlarının değişmediğini belirten Milley, "Misyonumuz, Suriye'nin doğusunda DEAŞ ile yapılan mücadeledir. Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma konusunda ne niyetimiz ne de planımız var." diye konuştu.

ABD: Türkiye-Suriye sınırına asker yollama niyetimiz yok

ABD'li Bakan ayrıca, Barış Pınarı Harekatı öncesinde, bölgedeki Özel Kuvvetler askerlerinin çekildiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) harekatıyla da sınır bölgelerindeki askerlerin doğuya kaydırıldığını hatırlattı.

Bakan Esper de ABD'nin misyonunun, şu anda sadece ülkenin doğusundaki petrol bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellemek olduğunu vurgulayarak, "Sınır bölgesine asker göndermemiz şu aşamada olası görünmüyor." dedi.

ABD: Türkiye-Suriye sınırına asker yollama niyetimiz yok

"SURİYE İÇ SAVAŞINA KARIŞMAYACAĞIZ" MESAJI

Bir kongre üyesinin, "ABD'nin bir daha Suriye iç savaşına karışıp karışmayacağı" sorusuna Esper, "Bu yönde bir tartışmanın olmadığı" yanıtını verdi.

ABD, Suriye'nin doğusunda SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermek üzere 600 asker bulunduruyor.

ABD: Türkiye-Suriye sınırına asker yollama niyetimiz yok

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