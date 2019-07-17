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ABD: Türkiye'nin S-400'leri için seçenekleri düşünüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun seçenekleri değerlendirdiğini aktardı.

İHA | 17.07.2019 - 04:49..
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ABD: Türkiye'nin S-400'leri için seçenekleri düşünüyoruz

Uluslararası basının sorularını cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ve ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı alması konularını değerlendirdi.

ABD, YAPTIRIMLAR KONUSUNDA NET DEĞİL

S-400 meselesinde atılacak adımlar üzerine Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Ortagus ‘yaptırım’ olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Trump’ın yaptığı açıklamayı işaret eden Sözcü, Trump ve Pompeo’nun ABD yasaları çerçevesinde yapılması gerekenler üzerine çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

ABD: Türkiye'nin S-400'leri için seçenekleri düşünüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus

"DOĞU AKDENİZ'DE AB İLE BİRLİKTEYİZ"

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili aldığı yaptırım kararlarını değerlendiren Ortagus, Washington’un AB ile birlikte olduğunu aktardı.

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