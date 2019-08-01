ABD, Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri daha gönderdi

Liege kentinde mahkemeye çıkarılan bir sığınmacı duruşma sırasında üzerine sıvı madde döküp, kendini ateşe verdi.

İran’da merkez bankasının milli paradan 4 sıfır atma ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 gerginliğinin gölgesinde, Amerikan Boeing şirketinden sipariş edilen Chinook helikopterinin 4 tanesi daha teslim edildi.

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Mars'a insanların yerleşmesi binlerce yıl sürebilir

Dünya'nın uzaydaki en yakın komşusu olan Mars'ın kolonileştirilmesinin çok uzun bir süre alacağı tahmin ediliyor.