ABD, Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri daha gönderdi

Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu.
"EN YENİ VE GELİŞMİŞ NAKLİYE HELİKOPTERİ"
Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
İLK TESLİMAT 2016’DA BAŞLADI
Kara Havacılık birlikleri tarafından kullanılan helikopterlerden ilk üçü 14 Temmuz 2016 tarihinde gemi ise İzmir Limanı’na gelmişti.