taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5742
Euro
6.1646
Altın
1410.32
Borsa
102082.48
Gram Altın
252.895

ABD, Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri daha gönderdi

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 gerginliğinin gölgesinde, Amerikan Boeing şirketinden sipariş edilen Chinook helikopterinin 4 tanesi daha teslim edildi.

AA | 01.08.2019 - 06:14..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu.

ABD, Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri daha gönderdi

"EN YENİ VE GELİŞMİŞ NAKLİYE HELİKOPTERİ"

Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

ABD, Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri daha gönderdi

İLK TESLİMAT 2016’DA BAŞLADI

Kara Havacılık birlikleri tarafından kullanılan helikopterlerden ilk üçü 14 Temmuz 2016 tarihinde gemi ise İzmir Limanı’na gelmişti.

ABD, Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri daha gönderdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

90
Sovyetler döneminde kaybolan dağcıların izi bulundu

Sovyetler döneminde kaybolan dağcıların izi bulundu

3
Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

37
Türkiye'de tatile çıkma oranı düşük

Türkiye'de tatile çıkma oranı düşük

67
Timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı

Timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı

4
Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı mesleğinden memnun değil

Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı mesleğinden memnun değil

22
Sahibiyle şarkı söyleyen eşek

Sahibiyle şarkı söyleyen eşek

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir