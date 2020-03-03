ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'da basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Pentagon Şefi Esper, ABD'nin geçen hafta 34 Türk askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Türkiye'ye insani yardım teslimatlarını artırmaya çalıştığını belirtti.

"HAVA DESTEĞİ SAĞLAMAYACAĞIZ"

Türkiye’nin Patriot uçaksavar füze sistemlerinin Suriye sınırına geçici konuşlanması talebiyle ilgili Esper, “Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacağız” dedi.

"RUSLAR İYİ ORTAK DEĞİL"

ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’ye her zaman destek olacağını belirten Esper, “Bu olayda bir kez daha şunu gördük ki Ruslar, NATO müttefikleri için iyi ortak değil” açıklamasında bulundu.

Esper ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye'deki durum hakkında konuştuğunu ve NATO'nun olabilecek her duruma hazır olduğunu doğruladı.

"ANKARA'NIN KENDİ KARARI"

Esper, Türkiye'nin batı sınırlarını göçmenlerin Avrupa Birliği'ne geçmesi için açması kararını değerlendirmesi istenildiğinde de bunun Ankara'nın kendi vereceği bir karar olduğunu ifade etti.