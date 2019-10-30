taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7488
Euro
6.3907
Altın
1488.03
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.892
Bitcoin
54299.35

ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

AA | 30.10.2019 - 01:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

Temsilciler Meclisindeki, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısı bugün oylandı.

TASARIDA SİLAH SATIŞININ ASKIYA ALINMASI DA VAR

Tasarıya 403' vekil "evet" oyu kullanırken, "hayır" oyları 16'da kaldı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike McCaul tarafından ay ortasında sunulan tasarıda Barış Pınarı Harekatı ile alakalı olarak bazı Türk yetkililere yaptırım öngörüyor. Ayrıca tasarıda Türkiye'ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor.

SENATODAN DA AYNI ORANDA OY ALIRSA YASALAŞACAK

Tasarının yasalaşması için, tasarının Senatoda da kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Temsilciler Meclisinde üçte iki çoğunluğun üzerindeki oy ile geçen tasarı, Senatodan da aynı oranda oy alırsa, Trump'ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.

ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

52
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

7
Malatya'da iki araç kavşak içerisinde çarpıştı

Malatya'da iki araç kavşak içerisinde çarpıştı

1
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 2. yenilgisini aldı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 2. yenilgisini aldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir