ABD, Türkiye'yi Biden'ın yalanlarıyla itham etmişti

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ekim 2014'te Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, DEAŞ'ın ortaya çıkmasını Suriye'deki muhaliflere yapılan yardımlara bağlamış ve Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeleri suçlamıştı.

Biden'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki eski bir dosttur, bana dedi ki, siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye'ye) geçişine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz" şeklindeki sözleri tartışma yarattı.

Ankara, Biden-Erdoğan görüşmelerinde böyle bir konuşma geçmemesine rağmen ABD Başkan Yardımcısı'nın bu sözleri sarf etmesi üzerine sert tepki kararı aldı.

ABD İLE SABAH SAATLERİNE KADAR TEMAS

Konuşmanın içeriği basına düşünce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu eşzamanlı çalışma başlattı.

Cuma günü Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Biden'ın ofisi ve ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı Ross Wilson'la telefon trafiği başladı. Telefon trafiği Cumartesi sabahı 02.30'a kadar sürdü.

BEYAZ SARAY, BİDEN'IN KONUŞMASINI ANKARA'DAN DUYUNCA..

Beyaz Saray ile ilk temasta Beyaz Saray'ın, Biden'ın sözlerine ilişkin bir bilgisinin olmadığı anlaşıldı. Beyaz Saray Biden'ın sözlerini Ankara'dan öğrendi. İlk tepki "büyütülecek bir şey yok" şeklindeydi. Ancak Biden'ın konuşması baştan sona dinlenince olayın vahameti anlaşıldı. Biden, sınır geçişleri konusunda Türkiye'yi zan altında bırakacak açık ve net ifadeler kullanıyordu. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ise DEAŞ'a silah ve para yardımı yapmakla suçluyordu.

BİDEN'DAN BİRDEN ÇOK KEZ "APOLOGIZE"

19.30'da beklenen telefon geldi. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak bizzat özür diledi. Biden, Erdoğan'la konuşmasında birden çok kez İngilizce'de özür dilemek anlamına gelen "apologize" kelimesini kullandı. Kaynaklar, Ankara'nın bu özrü samimi bulduğunu belirtti.

BİDEN: MAKSADIM SUÇLAMAK DEĞİLDİ

Erdoğan, telefonda Biden'a Harvard Üniversitesi'ndeki sözlerini hatırlatarak, "DEAŞ ve benzeri hiçbir terör örgütüne Türkiye'nin yardımı olmadığını en iyi siz biliyorsunuz. Yabancı savaşçılar asla bizim ülkemizden Suriye'ye girmedi" dedi, Biden'dan sözlerine ilişkin izahat istedi.

Biden ise Erdoğan'a "Maksadım Türkiye'yi itham altında bırakmak değildi. Yanlış algı yaratabilecek sözlerim için özür diliyorum" dedi.

Biden, ABD'nin başta Türkiye olmak üzere müttefiklerin katlandıkları fedakarlıkları takdir ettiğini belirtti.

"ÖZÜR DİLEMEDİM" DEDİ, BEYAZ SARAY YALANLADI

Yaşanan olaydan bir ay sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemediğini savunan Biden'ın aksine, dönemin Beyaz Saray sözcüsü Earnest şu açıklamayı yapmıştı:

''Ben sonuçta Başkan Yardımcısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesini dinlemedim. Başkan Yardımcısının ofisinden bir açıklama yapıldı ki ben de (sözlerimi) ona dayandırdım. Kendisinin ofisinden (o dönem) yapılan açıklama kesinlikle buna (özre) işaret ediyor.''