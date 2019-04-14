ABD, Türkiye'yi IMF ile tehdit etmeye kalktı

Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alacak olan Türkiye’ye yönelik NATO ve Washington'dan tehdit dolu açıklamalar geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından jeopolitik uzmanı Jogn Sitilides, Türkiye'nin S-400 alması halinde sonuçlarının olacağını söyledi.

RUSYA İLE YAKINLAŞMAYI ELEŞTİRDİ

Amerika’nın Sesi'nin sorularını yanıtlayan Sitilides, Rusya ve Türkiye yakınlaşmasını eleştirirken, Türkiye ile ABD ilişkilerindeki sorunlara dikkat çekti.

"TRUMP ÇOK CİDDİ"

Türkiye’nin S-400 almasına ABD’nin nasıl tepki vereceği sorusuna Sitilides şu yanıtı verdi: "Gördüğüm daha çok Amerikan savunma endüstrisini de olumsuz etkileyecek bir durum. Şöyle ki, Trump yönetimi Türkiye’yle olan F-35 savaş uçakları anlaşmasını sona erdirme konusunda çok ciddi.





BAŞKA YERLERDE ÜRETİME BAŞLARIZ

Arizona’daki üsse üç adet F-35 gönderildi. Türk pilotlarının da eğitimi sürüyor. Ancak Türkiye’ye teslim edilmedi bu uçaklar. Ankara S-400 anlaşmasını hayata geçirirse teslim edileceklerini de sanmıyorum. F-35’lerin küresel tedarik zincirinde de sorunlar yaşanacak zira uçakların birçok parçasının ortak üretimi söz konusu. F-35 parçalarının Türkiye’de üretimi iptal edilirse bunun sonucunda dünyanın başka yerlerinde başka üretim merkezleri için arayış başlayacak, bu süreçte parça üretimleri de aksayacak ve mali kayıp yaşanacak.”

"ABD EKONOMİK YAPTIRIM UYGULAYACAK"

ABD’nin Türkiye’ye ekonomik yaptırım da uygulayacağını söyleyen Sitilides, “Başkan Trump Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bu tür yaptırımları kaldırabilecek durumda değil. Resmi olarak resesyona girerse, ekonomiyi kurtarmak için IMF’den kredi almak zorunda kalabilir. Kontrolden çıkmış bir enflasyon, denetimsiz bir işsizlik ve çok ciddi bir borç krizi kapınızda. Ekonomik olarak Türkiye son 20 yılın en zayıf dönemini yaşıyor. Bence Sayın Erdoğan, iç politikada puan toplamak ya da Türk halkında Amerika ve NATO karşıtlığını körüklemek adına Türk ekonomisinde yıkım yaratmamaya çok dikkat etmeli” dedi.