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ABD uçak gemisinde 600 askerin testi pozitif çıktı

ABD donanması, USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 600 askerin korona testinin pozitif çıktığını ve 1 denizcinin korona nedeniyle öldüğünü açıkladı.

İHA |
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ABD uçak gemisinde 600 askerin testi pozitif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ABD'ye tamamen yayılırken orduya da sıçradı.

600 ASKERİN TESPİ POZİTİF ÇIKTI

ABD donanması tarafından yapılan açıklamada, ilk vaka tespitinin ardından USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde yapılan testlerde 600 askerin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Koronaya yakalanan askerlerden birinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Donanma, tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden denizcinin 30 Mart tarihinde durumunun kötüleşmesi nedeni ile yoğun bakıma alındığını aktarırken, denizcinin 9 Nisan tarihinden itibaren tedaviye yanıt vermediği ifade edildi.

BİR KOMUTAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Öte yandan geminin kaptanı Albay Brett Cozier’inin Pentagona, gemide yaşanan korona virüs salgını nedeni ile yazdığı ve tahliye talebinde bulunduğu mektubun basına sızmasının ardından ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.

ABD uçak gemisinde 600 askerin testi pozitif çıktı

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