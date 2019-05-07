ABD uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a "net ve kesin" bir mesaj vermek için Orta Doğu'ya bir uçak gemisi gönderdiklerini açıkladı.

John Bolton bu önlemi, "Bir dizi kaygı verici ve gerilimi artıran işaretler ve uyarılar." sonrası aldıklarını söyledi.

Reuters haber ajansı, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, uçak gemisinin ABD güçlerine karşı olası bir saldırı iddiaları üzerine gönderildiğini bildirdi.

"SALDIRIYA YANIT VERİRİZ"

John Bolton da, herhangi bir saldırıya "amansız bir güçle" yanıt vereceklerini belirtti.

Bolton yazılı açıklamasında, "ABD, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubunu ve bir bombardıman görev gücünü, İran rejimine, ABD çıkarlarına ve müttefiklerimize karşı saldırılara amansız bir güçle yanıt verileceğine dair net ve kesin bir mesaj vermek için ABD Merkez Komutanlığı bölgesinde konuşlandırıyor" dedi.