ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kore'ye gidiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, önümüzdeki salı günü Güney Kore'ye 2 günlük bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

ABD ve Güney Kore kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bolton, Güney Kore öncesinde Japonya’da temaslarda bulunacak.

DİYALOG YOLUYLA ÇÖZME ÇAĞRISI YAPACAK

Japonya'nın, Güney Kore'ye yönelik ileri teknoloji ürünü malzemeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almasının ardından iki ülke arasında artan gerilimin gölgesinde gerçekleşecek ziyarette Bolton'un, iki ülkeye de sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapması bekleniyor.

GERİLİM ARTIYOR

Japonya'nın ihracat kısıtlamalarının ardından Güney Kore, Japonya'yı tarihi ihtilafları dış politikaya alet etmekle suçlamış, Japonya ise iddiaları reddetmişti.

Güney Kore, krizi Japonya-Kore ilişkilerine vurulan bir darbe olarak nitelerken, diğer yandan söz konusu ithalat ürünlerinin Güney Kore'de üretilebilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.