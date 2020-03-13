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ABD üslerine saldırılara karşı Pentagon'a tam yetki

Trump, Irak’taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık verilmesi konusunda Pentagon'a yetki verdi.

İHA | 13.03.2020 - 01:49..
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ABD'nin Irak'ta bulunan Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz hayatını kaybetmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper,  Irak’taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık ABD Başkanı Donald Trump’ın Pentagon’a yetki verdiğini açıkladı.

"NE GEREKİYORSA YAPILMASI İÇİN YETKİ VERDİ"

Esper, “Başkanla, görüştüm. Ne gerekiyorsa yapılması için yetki verdi” dedi. ABD Savunma Bakanı, “Failleri adalete teslim etmek ve caydırıcılığı sürdürmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm seçenekler de masada” diye konuştu.

ABD üslerine saldırılara karşı Pentagon'a tam yetki

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